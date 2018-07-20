На месте итальянского ресторана в центре Новосибирска откроется советская пивная

Владельцы ресторана «Гриль и Бутыль» и кафе New Mexico открывают в центре Новосибирска бар — заведение в советском стиле назовут «Жить хорошо».





Бар займёт освободившееся помещение на втором этаже особняка на улице Ядринцевской, 21. Раньше там работал ресторан «Остерия Бергамо».







На здании, где откроется бар, ещё висит старая вывеска, но в помещении «Остерии» уже демонтировано старое оборудование





О новом проекте НГС рассказал совладелец и руководитель «Гриль и Бутыль» и кафе New Mexico Даниил Прицкау. По его словам, новый проект будет посвящён пивной тематике — рестораторы уже достигли соглашения с «Московской пивоваренной компанией» (бренды «Жигули», «Хамовники», «Мохнатый шмель» и т.д.). Пивная линейка будет основана на продукции этого производителя.







«Мы сначала думали назвать бар просто "Жигули", но оказалось, что этот бренд уже давно принадлежит Кобзону (Андрей Кобзон — ресторатор, сын певца Иосифа Кобзона. — С.С.). Так что нам пришлось придумывать собственное название», — рассказал корреспонденту НГС Даниил Прицкау.







Выбор остановился на фразе «Жить хорошо» из комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Оформление бара будет выполнено в стиле, который Прицкау называет «советский пинап». То есть в интерьере предполагается использовать предметы обихода советского прошлого, однако среди них не будет ничего, что несёт какую-то политическую окраску. «Красные знамёна, бюсты Ленина и т.д. — всего этого хотелось бы избежать. Это такое милое, немного идеализированное прошлое», — говорит ресторатор.











Для воссоздания эпохи создатели заведения ищут советскую бытовую технику 60-х годов. Уже куплены старый пылесос «Ракета», кассовый аппарат, телевизор, холодильник, радиоприёмник и т.д.







«Сейчас мы ищем старый уличный телефонный аппарат. Оказалось, что это огромная редкость», — говорит Прицкау.







Для постановки кухни в «Жить хорошо» приглашён Вадим Прусаков, в прошлом занимавшийся новосибирскими клубами «Нефть», «Лунапарк», «Лебовский», а сейчас руководитель ресторанов в Томске.







Новый бар будет работать примерно в том же ценовом сегменте, что и New Mexico, то есть горячее, салат и кружка пива будут обходиться примерно в 1000 рублей. Открыться заведение должно в сентябре.







В баре «Буфет №1»





Новосибирские рестораторы уже давно пытаются использовать тему советской ностальгии. Одной из первых и самых ярких попыток такого рода можно считать бар «Серп и молот» в подвале дома на Ленина (сейчас на его месте работает бар «Открой рот»).







Сейчас в этом же здании на Ленина, 8 работает ретро-бар «Буфет №1». Заведение открылось в 2013 году, а его владельцы даже пытались создать на его основе сеть, однако вторая точка концепции на Красном проспекте была закрыта, проработав менее года.







Элементы ретростиля активно используются и в интерьере ресторанов #СИБИРЬСИБИРЬ Дениса Иванова. Так, в Новосибирске в зале этого ресторана можно найти старые лыжи, валенки, ковры и другие атрибуты из советской эпохи, а в московском заведении с таким же названием даже частично воспроизведена мозаика со здания типографии «Советская Сибирь».

