Велосипедист разбил стекло «Тойоте» на Димитровском мосту

Вечером 19 июля на Димитровском мосту в Новосибирске в аварию попал велосипедист — он въехал в автомобиль и разбил ему заднее стекло.


«Велосипедист ударил в заднюю часть "Тойоту Камри", повредив ей задний бампер и выбив заднее стекло», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс»
«Велосипедист ударил в заднюю часть "Тойоту Камри", повредив ей задний бампер и выбив заднее стекло», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс»


Велосипед въехал в задний бампер, а сам велосипедист упал на стекло. При этом мужчина не пострадал, отмечают аваркомы
Велосипед въехал в задний бампер, а сам велосипедист упал на стекло. При этом мужчина не пострадал, отмечают аваркомы


Перед аварией, сообщают в «Альянсе», велосипедист поднял руку вправо, чтобы перестроиться, посмотрел направо и не заметил, как «Тойота» остановилась
Перед аварией, сообщают в «Альянсе», велосипедист поднял руку вправо, чтобы перестроиться, посмотрел направо и не заметил, как «Тойота» остановилась


Среди недавних аварий с велосипедистами НГС рассказывал про ДТП на Дачном шоссе в конце июня — тогда велосипедиста возле Заельцовского кладбища сбил Hyundai Solaris.

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