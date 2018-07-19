Селфи по уставу: подборка лучших снимков новосибирских полицейских в Instagram

Новосибирская полиция выпустила памятку с рекомендациями для безопасных селфи — обозреватель НГС проверила, соблюдают ли сами полицейские эти правила.







Так, в полиции не рекомендуют делать селфи на железнодорожных путях, на воде, на крышах зданий, с оружием в руках, за рулём автомобиля и на трассе, с хищными животными, при подъёме в гору и на лестнице, где легко оступиться.





👮👸🙈💃🏻☀️ Публикация от Софья 🌺 Козлова (@sofi__kozlova) 11 Июн 2016 в 12:08 PDT





В комментариях девушку называют самым красивым полицейским — и не поспоришь!









Сотрудницы МВД тоже участвуют в конкурсах красоты — перед вами финалистки конкурса «Леди в погонах – 2018».









Не совсем селфи, но мимо такой оригинальной фотографии мы просто не смогли пройти. Тем более правила девушки соблюдают.









Симпатичные сотрудницы полиции используют и селфи-палку. Всё как у людей!









А вот и модные селфи-мордочки подъехали.









Внимание, нарушение! Что там полицейские говорили о селфи в автомобилях? Остаётся надеяться, что девушка сфотографировалась на парковке.





Моя❤️ Публикация от Виктория Юрьевна (@viktoriyazhiryakova) 11 Июл 2018 в 1:54 PDT





Если бы не форма, можно было бы подумать, что это обычная офисная фотография, не правда ли?









Подборка фотографий мужественного омоновца.





#шерегеш2017 Публикация от Олег Новиков (@oleg_novikov_) 19 Янв 2017 в 2:31 PST





А вот ещё одно селфи в машине. Судя по профилю молодого человека, служит он всё-таки в Новосибирске.









В полном обмундировании. Надеемся, что симпатичная сотрудница полиции просто собиралась на учения.









Посмотрите, как девушка любит свою работу и форму — это похвально!









А вот так сотрудницы полиции поздравляют коллег с прошедшим профессиональным праздником.





Публикация от Марина (@marina_mi123) 16 Фев 2018 в 9:18 PST





Глядя на этот снимок, понимаешь, что девушки остаются девушками, даже несмотря на непростую службу, — и успевают фотографировать свой утренний макияж.









А если не успели сфотографироваться дома, то можно это сделать на работе.





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