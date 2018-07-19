Селфи по уставу: подборка лучших снимков новосибирских полицейских в Instagram

Новосибирская полиция выпустила памятку с рекомендациями для безопасных селфи — обозреватель НГС проверила, соблюдают ли сами полицейские эти правила. 


Так, в полиции не рекомендуют делать селфи на железнодорожных путях, на воде, на крышах зданий, с оружием в руках, за рулём автомобиля и на трассе, с хищными животными, при подъёме в гору и на лестнице, где легко оступиться. 


👮👸🙈💃🏻☀️

Публикация от Софья 🌺 Козлова (@sofi__kozlova)


В комментариях девушку называют самым красивым полицейским — и не поспоришь! 



Сотрудницы МВД тоже участвуют в конкурсах красоты — перед вами финалистки конкурса «Леди в погонах – 2018». 



Не совсем селфи, но мимо такой оригинальной фотографии мы просто не смогли пройти. Тем более правила девушки соблюдают. 



Симпатичные сотрудницы полиции используют и селфи-палку. Всё как у людей! 



А вот и модные селфи-мордочки подъехали. 



Внимание, нарушение! Что там полицейские говорили о селфи в автомобилях? Остаётся надеяться, что девушка сфотографировалась на парковке. 


Моя❤️

Публикация от Виктория Юрьевна (@viktoriyazhiryakova)


Если бы не форма, можно было бы подумать, что это обычная офисная фотография, не правда ли? 


Задолбали меня со своим 2013годом🤦🏾‍♂️ • • • 2013 год был переходным для меня.. Много новых людей я встретил и узнал в этом году, очень много интересных моментов запомнилось с этого года. В 2013 я перевёлся в ОМОН, с самым классным, по сей день коллективом..да и вообще, это лучшая и самая продолжительная служба, которая у меня была. В этом году я впервые съездил в Шерегеш, о чем нисколько не жалею. Ну а сейчас 2018, и я уверен, что этот год будет самым благоприятным для меня, и в этом году я исполню все цели, которые поставил перед собой💪🏾😎

Публикация от @ semen_aleksandrov


Подборка фотографий мужественного омоновца. 


#шерегеш2017

Публикация от Олег Новиков (@oleg_novikov_)


А вот ещё одно селфи в машине. Судя по профилю молодого человека, служит он всё-таки в Новосибирске. 



В полном обмундировании. Надеемся, что симпатичная сотрудница полиции просто собиралась на учения. 



Посмотрите, как девушка любит свою работу и форму — это похвально! 



А вот так сотрудницы полиции поздравляют коллег с прошедшим профессиональным праздником. 



Глядя на этот снимок, понимаешь, что девушки остаются девушками, даже несмотря на непростую службу, — и успевают фотографировать свой утренний макияж. 



А если не успели сфотографироваться дома, то можно это сделать на работе. 


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