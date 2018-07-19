Селфи по уставу: подборка лучших снимков новосибирских полицейских в Instagram
Новосибирская полиция выпустила памятку с рекомендациями для безопасных селфи — обозреватель НГС проверила, соблюдают ли сами полицейские эти правила.
Так, в полиции не рекомендуют делать селфи на железнодорожных путях, на воде, на крышах зданий, с оружием в руках, за рулём автомобиля и на трассе, с хищными животными, при подъёме в гору и на лестнице, где легко оступиться.
В комментариях девушку называют самым красивым полицейским — и не поспоришь!
Сотрудницы МВД тоже участвуют в конкурсах красоты — перед вами финалистки конкурса «Леди в погонах – 2018».
Не совсем селфи, но мимо такой оригинальной фотографии мы просто не смогли пройти. Тем более правила девушки соблюдают.
Симпатичные сотрудницы полиции используют и селфи-палку. Всё как у людей!
А вот и модные селфи-мордочки подъехали.
Внимание, нарушение! Что там полицейские говорили о селфи в автомобилях? Остаётся надеяться, что девушка сфотографировалась на парковке.
Если бы не форма, можно было бы подумать, что это обычная офисная фотография, не правда ли?
Подборка фотографий мужественного омоновца.
А вот ещё одно селфи в машине. Судя по профилю молодого человека, служит он всё-таки в Новосибирске.
В полном обмундировании. Надеемся, что симпатичная сотрудница полиции просто собиралась на учения.
Посмотрите, как девушка любит свою работу и форму — это похвально!
А вот так сотрудницы полиции поздравляют коллег с прошедшим профессиональным праздником.
Глядя на этот снимок, понимаешь, что девушки остаются девушками, даже несмотря на непростую службу, — и успевают фотографировать свой утренний макияж.
А если не успели сфотографироваться дома, то можно это сделать на работе.
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Алёна Истомина
Фото instagram.com