«В нас кидались кокосами»: сибирячка спасла в Индии 400 собак

София и её команда начали ездить в Индию три года назад

Организатор и руководитель благотворительного проекта «Сибирь-Индия» София Осоченко вернулась в Новосибирск после 2 месяцев пребывания в Индии — о своей поездке, которую она посвятила помощи бездомным животным, она рассказала в котокафе Murchim.





Женщина вместе с командой волонтёров занимается стерилизацией бездомных животных и их лечением после травм и болезней. Уже 3 года Осоченко ездит в Индию для спасения бездомных собак. В общей сложности за этот период ей удалось помочь четырём сотням собак.







«Когда я впервые приехала в Индию, меня шокировало состояние животных вообще, а бездомных особенно. Собаки, коровы, кошек там нет. Несколько лет я ездила и думала, почему никто ничего не предпринимает, а потом меня осенило. Почему я жду от кого-то, что он сделает что-то, что я могу хотя бы попытаться сделать сама?» — сказала Осоченко.







Животных лечат на пожертвования горожан, собранные в Сибири и Индии





На тот момент женщина была председателем общественного движения «Права животных» — она организовала поездку ветеринаров и зоозащитников в Индию.







Команда волонтёров жила в городе Ришикеше в штате Уттаракханд. По словам Осоченко, первое время воспринимали зоозащитников агрессивно, относились брезгливо — индийцы не одобряют сами прикосновения к собакам, поскольку считают их нечистыми животными.





Животных не только стерилизовали, но и лечили травмы и кожные заболевания





«Иногда агрессия выражалась напрямую: в нас кидали кокосы, сыпали проклятиями, неприятно обзывали», — рассказала сибирячка.







Цель — стерилизовать и вылечить животных, показать местным жителям, что ситуацию можно улучшить, если правильно применять навыки. В Индии вокруг них собралась группа людей с желанием помочь, преимущественно европейцы.







Такую метку ставят животным, которые прошли процедуру





«Концентрация собак в городе была огромная, такое сожительство для людей слишком нервозно. У животных гон, течка, они впадают в нестабильное состояние, лают, кусают редко, но людям страшно, не дают спать. Когда мы их стерилизовали, они успокоились. Животные были больны преимущественно кожными заболеваниями, выглядит это жутко, но они незаразны для людей. После процедуры иммунитет собак окреп, они стали выглядеть более здоровыми. Местные увидели, что усилия и последовательные действия могут изменить ситуацию к лучшему. Они десятилетиями жили и не знали, как решить проблему с собаками. Им показали, как делать, они переняли опыт», — рассказала София Осоченко НГС. Помимо стерилизации животных волонтёры вакцинируют собак от бешенства, лечат кожные заболевания и дают препараты от паразитов.







Волонтёры проекта ездили по приютам для животных Индии и обучали местных





По словам организатора проекта, в первый год они не получили поддержки от местных жителей, но уже на следующий год индийцы проявили интерес и сами начали им говорить, где и какое животное нуждается в помощи, а на третий год — начали сами приносить волонтёрам домашних собак.







Этот индиец привёл свою домашнюю собаку на стерилизацию





«Некоторые домашние собаки выглядели хуже, чем уличные. Помимо собак мы лечили коров, были обезьяны. Один пришёл на последнем издыхании сам, вылечили, хотя был очень агрессивный, английская пара принесла маленького детёныша обезьяны — его ударило током, он ослеп и частично потерял чувствительность, вылечили», — поделилась Осоченко с НГС.







После всех процедур собаки стали выглядеть заметно лучше





София Осоченко вернулась в Новосибирск, но в Индии осталась команда волонтёров, которые продолжают помогать животным на пожертвования горожан.







Новосибирцы редко остаются равнодушными к животным в беде: в начале этого года волонтёры спасли собаку с удавкой на шее.