Вышел из дома и исчез: в Бердске ищут пропавшего 11-летнего мальчика
Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 11-летнего мальчика, который пропал в Бердске сутки назад.
По информации содружества волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», 11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной — с тех пор о мальчике ничего не известно.
Как сообщается в ориентировке, у мальчика короткие светлые волосы, светло-серые глаза. Рост пропавшего — 160 см. В день исчезновения он был одет либо в бежевую, либо в синюю футболку, зауженные тёмно-зелёные штаны. На ногах были тёмные кеды с белой подошвой, на голове — тёмная кепка. С собой школьник взял тёмно-синюю спортивную сумку и рюкзак с завязками.
Сейчас волонтёры выезжают в Бердск, чтобы принять активное участие в поисках.
Также сейчас добровольцы разыскивают 15-летнего Кирилла Короткова, который пропал в Заельцовском районе Новосибирска в начале недели. Подросток ушёл на прогулку и не вернулся.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено содружеством волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск»