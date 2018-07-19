Вышел из дома и исчез: в Бердске ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Антон Сметанин пропал сутки назад: он ушёл из дома на улице Спортивной в Бердске

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 11-летнего мальчика, который пропал в Бердске сутки назад.







По информации содружества волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», 11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной — с тех пор о мальчике ничего не известно.







Как сообщается в ориентировке, у мальчика короткие светлые волосы, светло-серые глаза. Рост пропавшего — 160 см. В день исчезновения он был одет либо в бежевую, либо в синюю футболку, зауженные тёмно-зелёные штаны. На ногах были тёмные кеды с белой подошвой, на голове — тёмная кепка. С собой школьник взял тёмно-синюю спортивную сумку и рюкзак с завязками.







Сейчас волонтёры выезжают в Бердск, чтобы принять активное участие в поисках.





Также сейчас добровольцы разыскивают 15-летнего Кирилла Короткова, который пропал в Заельцовском районе Новосибирска в начале недели. Подросток ушёл на прогулку и не вернулся.