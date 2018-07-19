«Нива» сбила женщину с коляской на пешеходном переходе под Новосибирском

Пострадавшую женщину увезли врачи скорой помощи
Пострадавшую женщину увезли врачи скорой помощи

Днём 19 июля на улице Лунной в Бердске автомобиль «Нива» сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.


ДТП произошло около 14:00 недалеко от ТЦ «Орбита».


«Женщина лет 35 примерно с коляской переходила дорогу по "зебре". Откуда выехала "Нива", я не заметил, но, когда подбежал к месту происшествия, выяснилось, что "Нива" не просто сбила её, а протащила под собой по асфальту. Ребёнок жив. Она успела вытолкнуть коляску на тротуар. Жива, но серьёзно искалечена. Коляску с ребёнком увёз попутный автомобиль к ней в больницу», — цитирует очевидца координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.


По информации Болдырева, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшую женщину увезли врачи скорой помощи.


Вечером в субботу, 7 июля, на трассе Р-256 возле посёлка Линёво водитель Toyota Highlander сбил мужчину, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Травмы оказались смертельными.

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