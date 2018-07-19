Увязли в долгах: новосибирцы стали занимать больше денег у банков

За первую половину 2018 года новосибирцы набрали в банках потребительских кредитов на 26,94 миллиарда рублей

Жители Новосибирской области стали реже брать потребительские кредиты, но при этом занимают у банков более крупные суммы, чем год назад.





Всего за первое полугодие 2018 года новосибирцы получили в банках 157 933 потребительских кредита. Это на 7,7% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, когда банки выдали жителям региона 171 024 кредита. К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).







По их данным, в этом году по количеству выданных потребительских кредитов Новосибирская область занимает 12-е место в России. Лидером списка оказалась Москва: за полгода жители столицы взяли в банках 289 699 кредитов. Меньше всего потребительских кредитов — 1592 — выдали банки Чукотского автономного округа.







В целом по России темпы выдачи кредитов упали на 1,8% по сравнению с первой половиной 2017 года, но при этом сумма занятых денег увеличилась на четверть — до 1,25 триллиона рублей.





Такая же тенденция характерна и для Новосибирской области. Хотя общее количество кредитов и уменьшилось, но при этом новосибирцы стали занимать у банков более крупные суммы. В денежном выражении закредитованность в регионе выросла на 13,9% — с 23,65 миллиарда рублей до 26,94 миллиарда, сообщили корреспонденту НГС в Национальном бюро кредитных историй.





«В последнее время рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счёт увеличения их суммы. Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов прежде всего для заёмщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Тем более что налаженное в последние годы эффективное управление кредитным риском позволяет им это делать достаточно безболезненно. В свою очередь и сами "качественные" заёмщики после некоторого перерыва постепенно от сберегательных настроений переходят к тактике более активного потребления», — прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.







Ранее в Национальном бюро кредитных историй пришли к выводу, что в 2018 году новосибирцы стали чаще брать автокредиты.