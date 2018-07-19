Двоих нашли, ребёнка ищут: из Оби достали окоченевшие тела пропавших

Двоих нашли, ребёнка ищут: из Оби достали окоченевшие тела пропавших

Днём 19 июля спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирска сообщили, что нашли в Первомайском районе города тело пропавшего мужчины.


«Сегодня во время проведения поисковых работ оперативная группа выходила в место поисков, ну и увидели предмет, похожий на тело. Подошли и обнаружили тело мужчины. Опознания пока не было, ждём полицию, но нашли в том месте, где он пропал. Это у СНТ "Майский", мужчина, который был с ребёнком. Сейчас продолжаются поиски ребёнка», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.


Также Максимов сообщил, что в Заельцовском районе Новосибирска нашли тело мужчины, который утонул под баржей. «Как вчера выяснилось, это тело нашли в понедельник», — добавил Константин Максимов.


Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.


На прошлой неделе в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей спасли местные жители.

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