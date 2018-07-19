Некому похоронить: уральские энергетики разыскивают в Новосибирске родных умершей сотрудницы

Элия Святецкая 42 года проработала в «Уралэнергоремонте», и бывшие коллеги не остались равнодушны к её смерти
Элия Святецкая 42 года проработала в «Уралэнергоремонте», и бывшие коллеги не остались равнодушны к её смерти

Екатеринбургская компания «Уралэнергоремонт» объявила в Новосибирске розыск родственников своей бывшей сотрудницы Элии Святецкой, которая недавно умерла.


Коллеги хотят похоронить женщину, но забрать тело без родственников не получается.


«Она здесь жила [в Екатеринбурге]. Племянник у неё в Новосибирске и внучатая племянница, больше никого нет. Она умерла, полиция нас ногами пинает — вы никто, звать вас никак, вот мы и разыскиваем», — рассказали представители «Уралэнергоремонта».


На Урал Элия Святецкая приехала из Брянска как молодой специалист — в «Уралэнергоремонте» она проработала 42 года. «С академиками работала, у неё работы большие, награды. Она работала начальником конструкторско-технологического бюро. У неё разработки в области энергетики, мы до сих пор их используем», — добавили в компании.


Святецкая вышла на пенсию в 2002 году, но продолжала поддерживать связь с бывшими сослуживцами. Последний раз она общалась с коллегами 23 июня. 12 июля ей принесли пенсию, но дверь Элия Святецкая не открыла.


«Она женщина одинокая, продвинутая у нас. Она сейфовую дверь поставила себе — ещё и не попадёшь. Ключи никому не оставила, контактов своих родственников не оставила», — говорят в «Уралэнергоремонте».


После нескольких дней молчания соседки Святецкой заподозрили неладное и вызвали полицию: полицейские приехали, но сразу дверь вскрывать не стали и сначала решили искать пенсионерку в больницах и моргах. Дверь в квартиру полицейские вскрыли в ночь с 17 на 18 июля.


По информации представителя «Уралэнергоремонта», женщина оставила завещание своему племяннику из Новосибирска, пока ещё работала.


Родственников Элии Святецкой или тех, кто что-либо знает о них, просят позвонить по телефону 8 (343) 388–14–42.

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