Готовьтесь к пробкам: перекрёсток недалеко от «Ауры» перекопают из-за ремонта теплотрассы

Движение на перекрёстке ограничат из-за аварийного ремонта теплотрассы
Движение на перекрёстке ограничат из-за аварийного ремонта теплотрассы

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по перекрёстку Семьи Шамшиных и Орджоникидзе — дорогу к ТРЦ «Аура» из центра города существенно сузят.


«С 19 июля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Семьи Шамшиных и улицы Орджоникидзе. По центру перекрестка проезжая часть улицы Семьи Шамшиных сужается на 6,5 метра, улица Орджоникидзе — на 7,5 метра», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за того, что специалистам «Тепловых сетей» нужно отремонтировать теплотрассу. Закончить работу в этом месте они планируют к 30 июля.


Раскопки в этом месте продлятся до конца месяца
Раскопки в этом месте продлятся до конца месяца


Ранее теплоэнергетики перекрыли часть улицы Крылова — ремонт в этом месте закончится к 22 июля.

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