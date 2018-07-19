У новосибирских школ и детских садов появится особая дорожная разметка
Муниципальное предприятие «Горсвет» заказало новую дорожную разметку с пластиком — её нанесут возле 19 детских садов и школ Новосибирска.
«Толщина наносимых линий должна быть не менее 2 мм», — говорится в документах закупки.
На дорогах появятся разметка, которая дублирует знак «Дети», и в том числе разметка, обозначающая искусственную неровность.
Новая разметка появится возле школы
Также в список попали детский сад
Победитель конкурса станет известен 23 июля. Он должен будет нанести разметку в течение 45 дней после заключения договора. Начальная стоимость контракта — 1 миллион 999 тысяч рублей. Работы оплатит городской бюджет.
Новая разметка осенью также появится на Красном проспекте. В начале июня во время ремонта дороги здесь нанесли временную разметку. К октябрю её заменят на постоянную.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой