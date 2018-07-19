У новосибирских школ и детских садов появится особая дорожная разметка

Городские власти заказали разметку за 2 миллиона
Городские власти заказали разметку за 2 миллиона

Муниципальное предприятие «Горсвет» заказало новую дорожную разметку с пластиком — её нанесут возле 19 детских садов и школ Новосибирска.


«Толщина наносимых линий должна быть не менее 2 мм», — говорится в документах закупки.


На дорогах появятся разметка, которая дублирует знак «Дети», и в том числе разметка, обозначающая искусственную неровность.


Новая разметка появится возле школы № 16 на Добролюбова, возле школы № 60 на улице 1905 года, гимназии № 4 на Сибирской, школы № 56 на Планировочной, школ № 48 и № 67 на Титова, школы № 131 на улице Союза Молодёжи, школы № 72 на 2-й Чулымской, школы № 186 на Бориса Богаткова, гимназии № 12 на улице Александра Невского, гимназии № 13 на Достоевского, гимназии № 19 на Революции и школы № 180 на Северной.


Также в список попали детский сад № 178 на Новогодней, детский сад № 95 на Степной, детский сад № 423 на улице 1905 года, детский сад № 50 на улице Александра Невского, детский сад № 28 на улице Перова, детский сад № 388 на улице Макаренко.


Победитель конкурса станет известен 23 июля. Он должен будет нанести разметку в течение 45 дней после заключения договора. Начальная стоимость контракта — 1 миллион 999 тысяч рублей. Работы оплатит городской бюджет.



Новая разметка осенью также появится на Красном проспекте. В начале июня во время ремонта дороги здесь нанесли временную разметку. К октябрю её заменят на постоянную.

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