Работать с 16 лет и никогда не болеть: депутаты Госдумы рассказали, как досрочно выйти на пенсию

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В четверг депутаты Госдумы обсуждают в первом чтении повышение пенсионного возраста — для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Провести эту реформу предложил премьер Дмитрий Медведев. Следим в режиме онлайн за обсуждением закона, который скажется фактически на всех россиянах, кто не успеет выйти на пенсию до 2019 года.





15:12





Харитонов просит не повышать пенсионный возраст для коренных народов Севера.





— Кому недостаточно моих аргументов, то можете выйти пообщаться с теми людьми, что собрались у Госдумы, — завершил выступление депутат.





15:08





Пришла очередь известного депутата и главы комитета по региональной политике Николая Харитонова. Он сравнил внесение законопроекта во время чемпионата мира по футболу с вероломным нападением немцев на СССР в 1941 году.









15:07





Морозов говорит, что надо сконцентрироваться на организации чёткой системы охраны здоровья пожилых людей. Правильно — так они смогут дольше работать.





15:02





Морозов очень много говорит, приводит разные цели. Только они никак не связаны с пенсионной реформой. Важный аргумент — депутаты запланировали проведение круглого стола на тему счастливой старости.





15:01





— Разве люди работают ради пенсии? Нет. Они мечтают о том, чтобы быть здоровыми и долго жить, — сказал Дмитрий Морозов.





15:00





Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что пенсионная реформа формирует новое отношение к тому, что такое счастье. Вот для чего всё это нужно!





14:58





Ярослав Нилов долго говорил о том, почему предлагаемый законопроект плох, а после этого сказал, что комитет, который он возглавляет, рекомендовал принять его в первом чтении.





— Но я занимаю другую позицию, — оправдался Нилов.





14:56

Митинг против повышения пенсионного возраста в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





Депутаты новосибирского Заксобрания вопрос о пенсионной реформе вообще не обсуждали. На последней сессии, которая была до депутатских каникул, его не рассматривали. Тем не менее в Новосибирске прошло несколько пикетов и митингов, посвящённых повышению пенсионного возраста. Последний прошёл вчера, 18 июля. На него собрались около 300 новосибирцев. При этом фонтан, у которого развернули акцию протеста, за день до митинга огородили и рядом повесили объявление о том, что он бьётся током.





14:55





— Кто же выиграет от таких изменений? — задался вопросом Нилов. — Только пенсионный фонд, который сможет ещё больше крутить деньги пенсионеров.





14:54





— Вызывает удивление вариант досрочного выхода на пенсию. Для этого надо начинать работать в 16 лет. При этом не болеть, не рожать детей, — аргументирует позицию Нилов.





14:51





Теперь выступает представитель профильного комитета Госдумы. Удивительно, но Ярослав Нилов критикует закон правительства.









14:51





— Я обращаюсь к вам с просьбой поддержать правительственный законопроект, — завершил выступление Топилин.





14:49





На пенсию можно будет выйти раньше на два года. Но для этого женщинам придётся работать 40 лет, а мужчинам — 45!





14:45





Топилин обещает, что к 2030 году продолжительность жизни мужчин (относительно 2000 года) увеличится сразу на 18 лет.





— Это наша задача, которую мы обязаны с вами выполнить, — сказал министр.





14:45





Теперь о том, почему эту реформу не приняли в 90-е. Всему виной рост смертности, тяжёлая экономическая ситуация.





14:43





— Мы хотим увеличить размер пенсии так, как никогда не было в нашей истории! Все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на повышение выплат! — сказал Топилин.







Речь о той самой тысяче рублей в месяц. Заживут пенсионеры совсем иначе — будут путешествовать по миру, есть лучшую еду...





14:43





Во всех регионах России законопроект не встретил никаких препятствий при обсуждении. Так, депутаты Законодательного собрания Челябинской области большинством голосов поддержали повышение пенсионного возраста в России. Сделать им это не помешал даже традиционный июльский отпуск — обычно заседания во второй месяц лета не проводятся.















14:41





— Мы — последняя страна (за исключением Узбекистана), кто не повысил пенсионный возраст, — аргументирует позицию Топилин.





14:40





По словам Топилина, в 30-х годах мужчины жили 40 лет, а женщины — 45. А именно тогда был принят действующий пенсионный возраст.







— Время меняется, меняется экономика. Сегодня люди работают не в тех условиях, что были в 30-е годы. Изменился характер труда — появился офисный труд, работа в интернете. К тому же в 30-е годы на пенсионеров приходилось лишь 2% населения. Сейчас уже 30%!







14:36





Министр Топилин говорит, что реформа позволит ежегодно увеличивать пенсии — на 1000 рублей в месяц.











14:33





Законопроект представляет глава Минтруда Максим Топилин.







— Этот закон нужен для того, чтобы повысить пенсии для тех, кто её уже получает. В последние годы пенсии индексировались меньше чем на 500 рублей. Означает ли это, что в пенсионном фонде есть проблемы? Нет, такой проблемы нет. Ресурсы есть, но они не позволяют сделать прорывные решения.









14:29





В дело вступил представитель тяжёлой артиллерии. Владимир Жириновский возмутился, что им пришлось дважды голосовать по одному и тому же вопросу.







— Я тогда могу предложить снять вопрос, пока у Госдумы не разгонят пикет, — сказал лидер ЛДПР.











14:25





Депутат Смолин продолжает настаивать на своём предложении. Он требует, чтобы Госдума обсуждала эту тему только после того, как своё мнение скажет Владимир Путин. Можете сравнить голосование по двум идентичным вопросам.









14:23





Снимать вопрос о пенсионной реформе депутаты не стали. Вполне ожидаемо, конечно.









14:20





Пока в Госдуме обсуждают регламентные вопросы. Из зала слышен голос главы КПРФ Геннадия Зюганова. В ответ спикер Вячеслав Володин сказал ему, что прятать голову в песок нельзя.









14:13





Вполне ожидаемо депутаты не стали включать закон о моратории на повышение возраста. Большинство народных избранников даже не стали голосовать.











14:11





Когда вы в последний раз смотрели заседание Госдумы? Кажется, что такого интереса к нашему парламенту не было лет двадцать.







14:10





Олег Смолин предложил отложить рассмотрение, пока по теме пенсионной реформы не выскажется президент.









14:10





В Нижнем Новгороде против законопроекта проголосовали депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — всего 7 голосов. Однако представители «Единой России» практически единогласно поддержали инициативу правительства: 35 депутатов «за» и 1 депутат воздержался. Депутаты отказались от поименного голосования. А некоторые народные избранники, чтобы не участвовать в принятии непопулярного решения не пришли на заседание Законодательного собрания Нижегородской области.







14:09





Олег Шеин из «Справедливой России» поддержал коллегу.









14:08





Депутат Николай Коломейцев предложил внести альтернативный проект о моратории на повышение пенсионного возраста.











14:05





Пенсионную реформу будут обсуждать первым вопросом. На эту тему отвели два часа.





У председателя Госдумы отличное настроение





14:04





Депутаты собрались на заседание.









13:56





В Самаре каких-то крупных митингов против пенсионной реформы пока не было, так как в области действовал запрет на проведение таких мероприятий в связи с чемпионатом мира. Но коммунисты собирают народ 28 июля. Для этого они забронировали несколько площадок: в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.







«До 65 не доживу»: как жители Самары относятся к предстоящей пенсионной реформе







13:55





Совет Самарской губернской думы большинством голосов поддержал реформу. Против выступили только представители «Справедливая Россия», «ЛДПР» и коммунисты. Они же сорвали заседание областного парламента, на котором обсуждали увеличение пенсионного возраста: депутаты встали и вышли из зала. Таким образом они выразили свое несогласие с предложением Правительства России.







13:54





В Екатеринбурге каких-то крупных митингов против пенсионной реформы пока не было. Всё дело в том, что на время чемпионата мира проведение массовых мероприятий было запрещено. Но коммунисты собирают народ 28 июля.







13:50





Так проголосовали по вопросу пенсионной реформы депутаты Заксобрания Свердловской области.



