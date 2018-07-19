Мэр Локоть назвал улицы, где появится ровный асфальт

Колейность уберут на сэкономленные деньги 
Колейность уберут на сэкономленные деньги 

До конца сезона в Новосибирске отремонтируют несколько улиц с глубокой колеёй — ремонт будут делать на деньги, которые удалось сэкономить при проведении торгов. 


«Мы получили некоторую экономию — всё же решается в ходе торгов. За счёт этой экономии мы собираемся убрать колейность, — рассказал сегодня мэр Анатолий Локоть. — Есть замечания со стороны ГИБДД, на которые мы обязаны реагировать. Кроме того, есть жалобы жителей. Колейность будут убирать на дамбе ГЭС — вы помните, что несколько лет назад там была трагедия. Уберём колейность на Винаповском мосту, проспекте Димитрова, улице Кутателадзе в Академгородке. И в Октябрьском районе: улицы Ленинградская, Добролюбова».


Также мэр перечислил участки улиц, которые попали в список ремонтируемых за счёт выделенных 150 миллионов, которые город получил на дороги из областного бюджета: «Полученные средства мы направим на ремонт самых проблемных прежде всего дорог — 24 улицы. Напоминаю, у нас действует программа "Выбери дорогу для ремонта". Мы ориентируемся на эти предложения. Самые протяжённые участки на улицах: Магистральная, Связистов, Богдана Хмельницкого, улица Иванова, Софийская, Ватутина, Мира. Это наиболее крупные объекты. Ещё на 14 улицах мы обновим защитный слой. Это Волочаевская — там уже работы ведутся. Жемчужная в Академгородке, Земнухова, Воинская и другие». 


Большую часть дорог в этом году ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги», на которую Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета. Предварительные результаты ремонта Красного проспекта недавно оценил прилетевший в Новосибирск министр транспорта России Евгений Дитрих.

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