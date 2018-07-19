Новосибирцев попросили обойтись без пикников с кострами

Из-за сухой и жаркой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров
Из-за сухой и жаркой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров

Новосибирские спасатели предупредили горожан не разводить костры из-за повышенной пожароопасности в 11 районах Новосибирской области, включая ближайшие к областному центру.


Так, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 21 по 23 июля 2018 года в Кыштовском, Венгеровском и Чановском районах Новосибирской области сохранится, а в Северном, Усть-Таркском, Убинском, Татарском, Новосибирском, Кочковском, Ордынском и Маслянинском районах ожидается высокая пожароопасность 4-го класса горимости.


«<…> во избежание пожаров необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях жаркой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Сейчас, согласно данным областного управления МЧС, в Новосибирской области не зарегистрировано ни одного природного пожара.


В случае если вы обнаружили возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или по телефону 112.


Весной управление МЧС по Новосибирской области сообщило, что в Новосибирской области за поджог травы были наказаны 108 человек.

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