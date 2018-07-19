Колею убрали: дорожники отчитались о ремонте Димитровского моста

Ремонт обещают закончить к концу августа
Ремонт обещают закончить к концу августа

Сегодня, 19 июля, в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — сейчас дорожники восстанавливают мостовые ограждения и обустраивают тротуары. 


По информации пресс-службы компании, сейчас работы по ремонту Димитровского моста завершены на 70%.


«На дороге устранена колейность, у автомобилистов отпала необходимость маневрировать при попытке выбрать более ровный участок дороги. Дорожное полотно выведено в один уровень с деформационными швами, соединяющими поверхность моста с дорогой», — цитирует пресс-служба компании управляющего строительными проектами ОАО «Новосибирскавтодор» Игоря Егорова.


В ближайшее время дорожники обустроят тротуар и установят новое мостовое ограждение. А также прочистят ливневые стоки. Завершить ремонт Димитровского моста запланировано к концу августа. Ремонт идёт по проекту «Безопасные и качественные дороги».


По тому же проекту ремонтируют дороги и в центре Новосибирска: на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского установили новые светофоры с таймером обратного отсчёта

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