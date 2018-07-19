Грузовик с пивом перевернулся на трассе под Новосибирском

ДТП случилось на трассе Р-256

Утром 19 июля в Искитимском районе в аварию попал грузовик, который вёз пиво.







«Грузовичок с пивом перевернулся на трассе. Водитель отделался царапинами и ушибами. Собралась пробка. На месте происшествия работают сотрудники ДПС», — сообщает группа «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область».





После аварии пиво из грузовика оказалось на обочине.









Водитель остался жив





Из-за аварии недалеко от станции Ложок собралась пробка





Сегодня утром из-за аварии пробка собралась и в Новосибирске — в ДТП на улице Ватутина столкнулись две машины. Проезд в сторону СТЦ «МЕГА» был очень затруднён.