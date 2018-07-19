Полиция попросила новосибирцев не делать селфи с оружием в руках

В полиции считают селфи потенциально опасным занятием
В полиции считают селфи потенциально опасным занятием

Новосибирские полицейские выпустили предупреждение, в котором попросили новосибирцев делать безопасные селфи, — специально для этого полицейские распространили памятку с правилами и рекомендациями.


«Когда пытаешься сфотографировать самого себя — теряется равновесие, человек не смотрит по сторонам и не чувствует опасности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Также полицейские крайне не рекомендуют делать селфи на железнодорожных путях, на воде, на крышах зданий, с оружием в руках, за рулём автомобиля и на трассе.


«Ни в коем случае не фотографироваться рядом с находящимися под напряжением проводами, с хищными животными, при подъёме в гору, на лестнице, где легко оступиться», — сообщили в ГУ МВД по области.


Памятка полицейских
Памятка полицейских


Вечером 3 июля в городе Искитиме Новосибирской области 12-летний ребёнок погиб от удара током на опоре ЛЭП.

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