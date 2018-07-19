Новосибирцы столпились у фуры на площади Ленина — им дали бесплатное мороженое

Акция проходит на площади Ленина до 12:00
Акция проходит на площади Ленина до 12:00

Утром 19 июля у памятника Ленину в центре Новосибирска началась акция «Помоги делом» — участники получили мороженое в обмен на собственную кровь и стихи Владимира Маяковского.


Традиционная донорская акция началась в 9:00 в специальной фуре Новосибирского клинического центра крови, которая припарковалась на площади Ленина. Желающие заходили и сдавали кровь, за это они получали бесплатное мороженое. Десерт предлагали и без сдачи крови — для этого нужно было прочитать наизусть одно из стихотворений Владимира Маяковского в честь 125-летия со дня его рождения.


Стихотворения Владимира Маяковского читали и девушки, и мужчины — самыми популярными стали «Стихи о советском паспорте»
Стихотворения Владимира Маяковского читали и девушки, и мужчины — самыми популярными стали «Стихи о советском паспорте»


«Мы сначала кровь (донорскую акцию. — М.М.) назначили на 19 [июля], а потом искали, что же придумать, чтобы было интересно. Выяснилось, что 125 лет Маяковскому, а потом вспомнили, что городу тоже 125 лет, и вот так всё получилось», — пояснила корреспонденту НГС главный специалист комитета по делам молодёжи мэрии, организатор акции Наталья Рябчикова.


Организатор отметила, что стихотворения Маяковского сегодня читают и мужчины, и женщины — самыми популярными стали «Стихи о советском паспорте».


В Новосибирске довольно часто проходят донорские акции — ранее, например, студенты два месяца сдавали кровь в вузах, в том числе во время сессии. По словам организаторов, 490 литров крови, которые они отдали, пойдут на помощь тяжелобольным людям.

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