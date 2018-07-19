Движение на Ватутина остановилось в сторону «МЕГИ»: возле Тульского моста произошло ДТП
Утром 19 июля в Новосибирске на улице Ватутина случилась авария — в сторону СТЦ «МЕГА» образовался сложный затор.
Два автомобиля столкнулись рядом с остановкой «Тульский мост». Один из очевидцев происшествия рассказал корреспонденту НГС, что сейчас на месте работает ГИБДД. По его словам, столкновение было лобовым.
По информации аварийных комиссаров «Автоспас», авария произошла в 10 утра. В ней никто не пострадал.
«"Лада 14" двигалась по Ватутина в сторону Немировича-Данченко. Honda двигалась по Ватутина в сторону Мира. По словам водителя "Лады", его подрезали и машину выкинуло на встречную полосу, что привело к столкновению с "Хондой"», — сообщает «Автоспас».
По информации Яндекс.Карт на километровом участке улицы Ватутина в районе перекрестка с улицей Немировича-Данченко скорость потока упала до 3 км/ч.
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Елена Громкова
Фото очевидцев (1,4), vk.com/avtospasrus (2,3)
Фрагмент yandex.ru/maps