Движение на Ватутина остановилось в сторону «МЕГИ»: возле Тульского моста произошло ДТП

ДТП случилось в часов утра
ДТП случилось в часов утра

Утром 19 июля в Новосибирске на улице Ватутина случилась авария — в сторону СТЦ «МЕГА» образовался сложный затор.


Два автомобиля столкнулись рядом с остановкой «Тульский мост». Один из очевидцев происшествия рассказал корреспонденту НГС, что сейчас на месте работает ГИБДД. По его словам, столкновение было лобовым.


По информации аварийных комиссаров «Автоспас», авария произошла в 10 утра. В ней никто не пострадал.


«"Лада 14" двигалась по Ватутина в сторону Немировича-Данченко. Honda двигалась по Ватутина в сторону Мира. По словам водителя "Лады", его подрезали и машину выкинуло на встречную полосу, что привело к столкновению с "Хондой"», — сообщает «Автоспас».


Аварию оформили инспекторы ГИБДД
Аварию оформили инспекторы ГИБДД


«Ладу» выкинуло на встречную полосу
«Ладу» выкинуло на встречную полосу


ДТП случилось недалеко от перекрёстка с улицей Немировича-Данченко
ДТП случилось недалеко от перекрёстка с улицей Немировича-Данченко


По информации Яндекс.Карт на километровом участке улицы Ватутина в районе перекрестка с улицей Немировича-Данченко скорость потока упала до 3 км/ч.


Пробка растянулась на километр
Пробка растянулась на километр


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