Женщину с ребёнком унесло течением от пляжа рядом с Заельцовским парком
Вчера, 18 июля, в Новосибирске спасатели вытащили из Оби 9-летнего ребёнка и его маму, которых начало сносить течением.
По информации спасателей, инцидент произошёл около 18:00 на пляже рядом с Заельцовским парком.
«Женщина с ребёнком отплыли далеко от берега, их подхватило течение и начало относить от берега.
Женщина 1986 года рождения, ребёнок — 2009 года рождения», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
Дежурившие на пляже спасатели подплыли на лодке к женщине и ребёнку, достали их из воды и отвезли на берег.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
Новосибирские спасатели продолжают поиски двух взрослых человек и ребёнка, пропавших в Оби, — для поисков людей привлекли водолазов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова