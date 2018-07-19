Женщину с ребёнком унесло течением от пляжа рядом с Заельцовским парком

Инцидент произошёл на пляже «Заельцовский»
Инцидент произошёл на пляже «Заельцовский»

Вчера, 18 июля, в Новосибирске спасатели вытащили из Оби 9-летнего ребёнка и его маму, которых начало сносить течением.


По информации спасателей, инцидент произошёл около 18:00 на пляже рядом с  Заельцовским парком.


«Женщина с ребёнком отплыли далеко от берега, их подхватило течение и начало относить от берега. 


Женщина 1986 года рождения, ребёнок — 2009 года рождения», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.


Дежурившие на пляже спасатели подплыли на лодке к женщине и ребёнку, достали их из воды и отвезли на берег. 


Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.


Новосибирские спасатели продолжают поиски двух взрослых человек и ребёнка, пропавших в Оби, — для поисков людей привлекли водолазов.

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