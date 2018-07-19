Спасатели вывели тринадцать жильцов из горящей пятиэтажки на Зорге

Из дома, в котором горела квартира, эвакуировали 13 человек
Из дома, в котором горела квартира, эвакуировали 13 человек

Вечером 18 июля в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке: из дома эвакуировали больше десятка жильцов.


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные выехали на место пожара на улице Зорге в 22:10.


«Сообщили, что задымление в подъезде, из квартиры идёт дым. Оказалось, что в квартире на втором этаже происходило горение. Пожарные быстро организовали эвакуацию по лестничному маршу. Эвакуировано 13 человек, погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в течение пяти минут. Горение происходило в комнатах и коридоре», — сообщили в пресс-службе ведомства.


В МЧС добавили, что в квартире горели домашние вещи и мебель. Общая площадь пожара — 7 квадратных метров. На месте работали три пожарных расчёта.


Два месяца назад похожее происшествие случилось в пятиэтажке на территории Дзержинского района: на пожаре погиб 61-летний мужчина.

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