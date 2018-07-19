Фото: на Красном проспекте поставили новые светофоры

Новые светофоры оборудованы таймером обратного отсчёта

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского в Центральном районе Новосибирска установили новые светофоры.







По информации Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ), новые светофоры установили в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».







«Светофоры уже установили, но они пока не работают. Ориентировочно через неделю они заработают. Новое оборудование: светодиодный светофор с таймером обратного отсчёта», — пояснили в СМЭУ.







Помимо новых светофоров на этом перекрёстке должны появиться камеры фотофиксации нарушений, которые будут фиксировать нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофоров, выезд за стоп-линию и нарушение рядности движения.







Ремонт на Красном проспекте делают по программе «Безопасные и качественные дороги». 3 июля в Новосибирск приезжал министр транспорта России Евгений Дитрих, который похвалил дорожников за «последовательность выполнения работ».

