Под Новосибирском подготовили полигон для международных соревнований разведчиков

Полигон «Кольцово» приготовили для международных соревнований разведчиков
Полигон «Кольцово» приготовили для международных соревнований разведчиков

На военном полигоне «Кольцово», который находится на территории Новосибирского высшего-военного командного училища, закончилась подготовка к международному конкурсу разведчиков.


Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет под Новосибирском с 28 июля по 10 августа. В нём примут участи военные из Китая, России, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана и Узбекистана.


«Готовясь к соревнованиям, на полигоне провели восстановительные работы на комплексе препятствий "Тропа разведчика" и войсковом стрельбище, были оборудованы специальная водная переправа и танкодром протяженностью свыше 4,5 км», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).


По информации военных, во время соревнований пройдет несколько этапов: «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков-специалистов», «Преодоление комплекса препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательной группы в район сборов после выполнения задачи».


Кроме того, в пресс-службе ЦВО отмечают, что особенностью конкурса в этом году станет применение беспилотников ближнего действия, а также комплексов разведки, управления и связи. Церемония открытия соревнований пройдёт 28 июля в Центральном парке Новосибирска.


Утром 17 июля в Новосибирск прибыла военная техника китайской армии — машины привезли для участия в Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».

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