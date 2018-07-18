В аэропорту Толмачево задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Подозреваемый вышел из самолёта и попался полиции 
Подозреваемый вышел из самолёта и попался полиции 

Вечером 18 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали пассажира, который прилетел из Екатеринбурга рейсом авиакомпании S7 Airlines.


«Нас на выходе из самолета встречали с полицией. Проверяли паспорта у всех мужиков. Ничего не объясняют. Стюардессы говорят: не в курсе», — рассказала пассажирка этого рейса.


Как пояснил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, среди пассажиров полицейские искали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за кражу. «Сейчас он задержан», — добавил источник.


Несколько месяцев назад полиция задержала на железнодорожном вокзале Екатеринбурга 29-летнюю девушку, которая была объявлена в розыск за грабёж в Новосибирске. Она купила билет на поезд Чита — Москва, но уехать на нём уже не смогла.

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