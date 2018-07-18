Мутили воду: муниципальное предприятие попалось на загрязнении рек

В Новосибирске природоохранная прокуратура подала в суд на МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — это предприятие, в частности, содержит городские ливнёвки.







Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура требует, чтобы предприятие компенсировало вред, который нанесло рекам и водохранилищу, сообщили сегодня, 18 июля, в прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве пояснили, что УЗСПТС отвечает за 7 очистных сооружений и 242 ливневые канализации общей протяженностью 252 км. Как показала проверка прокуратуры, стоки предприятие сбрасывало в городские реки и Новосибирское водохранилище, но делало это без документов, которые бы разрешали использовать водоёмы. Кроме того, предприятие не согласовывает сброс сточных вод с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства, утверждают в облпрокуратуре.







«Данные аналитического контроля свидетельствуют о превышениях концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых МУП в реки Обь, Каменка, Тула, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Иня и Новосибирское водохранилище, от 1,1 до 13 раз. Размер вреда, причиненного МУП водным объектам в результате сброса сточных вод только из 16 выпусков за 23 апреля, 25 апреля и 26 апреля 2018 года составил более 3 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.







После проверки природоохранной прокуратуры работники УЗСПТС получили штрафов в общей сложности на 141 тысячу рублей. Сейчас предприятие устраняет нарушения и получает разрешающие документы. Но так как нанесённый природе вред оно так и не возместило, то природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском. Ущерб водоёмам оценивается в 3 миллиона 148 тысяч 898 рублей, уточнили в облпрокуратуре.







Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.