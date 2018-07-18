Ещё одной службе разрешат нарушать ПДД

Новые машины Росгвардии будут иметь основной серый цвет с рубиново-красными полосами
Новые машины Росгвардии будут иметь основной серый цвет с рубиново-красными полосами

Сотрудники Росгвардии на автомобилях в новой окраске смогут отступать от требований ПДД. Как сообщили в службе, в сентябре будут закуплены первые такие автомобили.


«При выполнении служебных неотложных задач водителям данных транспортных средств разрешается отступать от требований правил дорожного движения. Для утверждения порядка нанесения информационных надписей и цветографических схем в РФ утвержден национальный стандарт. В связи с выходом постановления правительства ГОСТ в данное время проходит свою переработку», — сообщил начальник военно-автомобильной инспекции Сергей Коняев.


В Росгвардии уточнили, что экипажам вневедомственной приходится выезжать на вызовы до 10 раз за сутки, ехать по встречной полосе, на красный свет, парковаться на инвалидных местах. Новые машины Росгвардии будут иметь основной серый цвет с рубиново-красными полосами.


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