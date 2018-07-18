Сошедший с рельсов трамвай врезался в автоцистерну возле «МЕГИ»
Вечером 18 июля в Кировском районе Новосибирска на перекрёстке Мира и Ватутина сошедший с рельсов трамвай задел грузовую машину.
«Трамвай сошёл с рельсов в 18:15», – написал в редакцию читатель НГС, приславший видео с места происшествия.
На ролике видно, что после вагон въехал в стоящую на перекрёстке автоцистерну.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, рядом с местом аварии, по Ватутина и Мира, растянулся серьёзный затор.
Вчера днём на улице Петухова в ДТП попала автоцистерна с пропаном: из-за аварии встали трамваи и собралась глухая пробка.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео (1), yandex.ru/maps (2)
Видео пользователя Roman на youtube.com