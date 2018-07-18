Сошедший с рельсов трамвай врезался в автоцистерну возле «МЕГИ»

Трамвай не только сошёл с рельсов, но и попал в ДТП
Трамвай не только сошёл с рельсов, но и попал в ДТП

Вечером 18 июля в Кировском районе Новосибирска на перекрёстке Мира и Ватутина сошедший с рельсов трамвай задел грузовую машину.


«Трамвай сошёл с рельсов в 18:15», – написал в редакцию читатель НГС, приславший видео с места происшествия. 


На ролике видно, что после вагон въехал в стоящую на перекрёстке автоцистерну.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, рядом с местом аварии, по Ватутина и Мира, растянулся серьёзный затор.



Авария затруднила проезд возле «МЕГИ» 
Авария затруднила проезд возле «МЕГИ» 


Вчера днём на улице Петухова в ДТП попала автоцистерна с пропаном: из-за аварии встали трамваи и собралась глухая пробка.

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