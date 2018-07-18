Рабочие нашли старинные кирпичи в стене новосибирского кинотеатра — зданию оказалось больше 100 лет

Краевед Константин Голодяев считает, что нижняя часть здания могла быть построена ещё в 1910-х годах

Рабочие наткнулись на старинную кирпичную кладку во время ремонта двухэтажного здания кинозала «Синема» на улице Каинской в центре Новосибирска. Сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев считает, что подвал и первый этаж были построены ещё до революции, а на месте будущего кинотеатра тогда работал кондитерский магазин.







«Мы обратились к краеведу Константину Голодяеву, чтобы он уточнил нам происхождение кладки, а теперь с нетерпением ждём от него архивных изысканий. По техническим документам, техническому паспорту <…>, здание 1953 года [постройки], однако кладка говорит о другом предположительно», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Бутов — заместитель директора «Новосибирсккиновидеопроката», который работает в этом здании.







Как пояснил Константин Голодяев, нижняя часть здания № 4 на улице Каинской была построена до революции, предположительно в 1910-х годах, — об этом свидетельствуют сводчатые потолки в подвале и характерная кирпичная кладка. «Чтобы добиться более точных доказательств о времени постройки этого здания, нужно привлечь архитекторов, достать оттуда и, может быть, не один, целый кирпич, посмотреть, есть ли на нём какая-то маркировка, каковы его размеры, потому что дореволюционные кирпичи по размерам отличаются уже от советских кирпичей 20-х годов», — говорит Константин Голодяев.





По его словам, среди работников «Новосибирсккиновидеопроката» ходит легенда о том, что на месте кинозала до революции работала карамельная фабрика, принадлежащая местному купцу.







«Я посмотрел документы областного архива, словари, справочные издания, которые выходили в то время, и выявил несколько людей, которые занимались кондитерским производством в Новониколаевске. <…> По этим данным можно предположить, что здесь находилось заведение купца Николая Михайловича Кетова, причём это на самом деле была не карамельная фабрика, как говорят работники ["Новосибирсккиновидеопроката"], а всё-таки один из его магазинов, потому что само помещение фабрики находилось на улице Гудимовской (ныне Коммунистической) <…> У Кетова было несколько магазинов по городу, в том числе рядом с производством. И один из магазинов находился как раз на Каинской у Новониколаевского проспекта, то есть вполне вероятно, именно в этом доме <…> Плюс к этому я обнаружил в справочнике 1912 года, что на улице Каинской находился сахарный склад, возможно, это всё было по соседству — в одном здании», — рассказал краевед.



Он предполагает, что вскоре после революции и ареста Николая Кетова магазин закрылся. «Но память о том, что здесь было что-то такое сладкое, карамельное передавалась от работников к работникам и дошла до сегодняшних дней в виде легенды о карамельной фабрике. <…> Сладкий след остался на века», — резюмировал Константин Голодяев.







О дореволюционности этого здания говорят и характерная кирпичная кладка, и сводчатые потолки в подвале







Согласно историческим документам, до революции в этом месте мог работать магазин сладостей





Чтобы определить точный возраст здания, нужны углубленные исследования





Двумя годами ранее во время ремонта подвала в Доме под часами рабочие обнаружили стену с отверстиями, напоминающими пулевые. Как впоследствии выяснили привлеченные Музеем Новосибирска криминалисты, найденные в стене дробинки остались после взрыва шрапнельного снаряда.