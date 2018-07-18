Сотни новосибирцев пришли к опасному фонтану на митинг против повышения пенсионного возраста

Фонтан на Орджоникидзе огородили накануне митинга

В Новосибирске начался митинг против повышения пенсионного возраста и НДС — три сотни человек вышли на площадку возле фонтана в сквере у здания на Орджоникидзе, 18.







«Митинг этот против разорительных инициатив правительства [России]: туда входит и НДС, и пенсионный возраст, и повышение цен на топливо, и повышение пошлин — всё, что они понавыдумывали за последние три месяца. <…> Это общегражданский митинг, на котором какие-то политические знамёна реять не должны. Это наша позиция. Но мы пригласили все политические силы поучаствовать в этом деле. Вплоть до “Единой России”. И готовы предоставить им слово», — рассказал один из организаторов мероприятия Андрей Гладченко.







По наблюдениям корреспондента НГС, к началу митинга в сквере собралось порядка 250–300 человек. Но ожидается, что люди будут подтягиваться к фонтану в течение всего мероприятия. Организаторами митинга выступила инициативная группа новосибирцев.











Фонтан, у которого проходит митинг, накануне огородили — на ограде повесили объявление об угрозе поражения электрическим током.







Митинги против повышения пенсионного возраста и НДС проходят в Новосибирске не в первый раз. Последний состоялся вчера, 17 июля, в парке «Городское начало». Серия акций проходит после того, как правительство России объявило о планах поднять с 2019 года пенсионный возраст и ставку налога на добавленную стоимость. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста для мужчин — с 60 лет до 65, для женщин — с 55 лет до 63. НДС планируется поднять с 18% до 20%.