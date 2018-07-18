Сотни новосибирцев пришли к опасному фонтану на митинг против повышения пенсионного возраста

Фонтан на Орджоникидзе огородили накануне митинга
Фонтан на Орджоникидзе огородили накануне митинга

В Новосибирске начался митинг против повышения пенсионного возраста и НДС — три сотни человек вышли на площадку возле фонтана в сквере у здания на Орджоникидзе, 18.


«Митинг этот против разорительных инициатив правительства [России]: туда входит и НДС, и пенсионный возраст, и повышение цен на топливо, и повышение пошлин — всё, что они понавыдумывали за последние три месяца. <…> Это общегражданский митинг, на котором какие-то политические знамёна реять не должны. Это наша позиция. Но мы пригласили все политические силы поучаствовать в этом деле. Вплоть до “Единой России”. И готовы предоставить им слово», — рассказал один из организаторов мероприятия Андрей Гладченко.


По наблюдениям корреспондента НГС, к началу митинга в сквере собралось порядка 250–300 человек. Но ожидается, что люди будут подтягиваться к фонтану в течение всего мероприятия. Организаторами митинга выступила инициативная группа новосибирцев.



Фонтан, у которого проходит митинг, накануне огородили — на ограде повесили объявление об угрозе поражения электрическим током.


Митинги против повышения пенсионного возраста и НДС проходят в Новосибирске не в первый раз. Последний состоялся вчера, 17 июля, в парке «Городское начало». Серия акций проходит после того, как правительство России объявило о планах поднять с 2019 года пенсионный возраст и ставку налога на добавленную стоимость. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста для мужчин — с 60 лет до 65, для женщин — с 55 лет до 63. НДС планируется поднять с 18% до 20%.

Прочтений: 1974
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено