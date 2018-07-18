Сибирячку отдали под суд за похищение 18 миллионов с помощью бедняков из Хакасии

Потерпевшими по делу считаются банки и учреждения, которые занимаются соцвыплатами
Потерпевшими по делу считаются банки и учреждения, которые занимаются соцвыплатами

В Новосибирске до суда дошло дело о 62 мошенничествах и похищенных 18 миллионах рублей.


Подозреваемой оказалась 37-летняя жительница города, которая прежде жила в Хакасии. Обвиняемая нигде не работала. По версии следствия, она возглавляла группу, в которой было ещё 12 человек. Это были мужчины и женщины в возрасте от 37 до 51 года. 


«Участники этой группы тоже из Хакасии были все. Там же в Хакасии, в отдалённых деревнях, они находили людей малоимущих и предлагали им небольшие деньги — за эти деньги они соглашались оформлять кредит. Их привозили в Новосибирск, здесь на основе поддельных документов, что они где-то работают, им выдавались кредиты, которые участники группы забирали себе», — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.


По поддельным документам обвиняемые получали социальные выплаты, отмечается в сообщении прокуратуры региона.


Предполагается, что серия преступлений происходила с 2013-го по 2017 годы. 


Потерпевшими по делу являются различные организации — банки и учреждения, которые выдавали социальные выплаты. Люди, на которых оформили кредиты, проходят по делу как свидетели.


Одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение, в отношении остальных участников расследование ещё идёт.


В середине июня суд в Новосибирске вынес приговор по другому делу о многомиллионном мошенничестве — тогда к реальному сроку приговорили бывшего руководителя ООО «СтройКом» и ООО «Прометей-Пласт и К» Сергея Губкина, которого обвиняли в махинациях с продажей строящихся квартир. 

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