Новосибирцы собрали миллион и построили игровую площадку около Бугринского моста

Возле Бугринского моста на территории парка «Бугринская роща» появилась игровая площадка

Новосибирцы собрали 1 миллион рублей и построили детскую игровую площадку в районе парка «Бугринская роща» на левом берегу Оби.







«Нас собралось 20 человек — спортсменов, предпринимателей и просто неравнодушных людей, и мы решили построить [площадку] в подарок городу на 125-летие. <…> Были и организации спонсорами. А люди вкладывали кто 500, кто 1000, кто 5000, кто 10 000 , кто 30 000 [рублей]», — рассказала корреспонденту НГС одна из участников проекта Юлия Филь.





По словам Филь, благоустройство игровой площадки с зоной для воркаута, где могут тренироваться родители играющих детей, будет закончено до конца недели. Вокруг площадки ещё высадят кустарники, установят лавочки, урны и парковку для велосипедов.





Площадку строили около полутора месяцев





«Мы проехались по разным районам и решили, что это должен быть Кировский район. Сегодня много детских площадок снесено в Кировском районе. <…> А в Бугринской роще много ребятишек отдыхает. Вот мы и договорились с директором парка и построили у него на территории», — пояснила Юлия Филь.







Деньги на площадку собрали 20 новосибирцев и несколько компаний





В начале лета бесплатная спортплощадка появилась и в другом новосибирском парке — в «Сосновом бору».

