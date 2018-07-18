Суд вынес приговор банде за жестокое убийство из мести

Новосибирский областной суд приговорил шестерых мужчин к срокам от 17 до 23 лет

В Новосибирске завершился суд над вооружённой преступной группировкой, которая была замешана в нескольких преступлениях: все шесть её участников получили длительные сроки в колонии.







«Приговором Новосибирского областного суда двум членам преступной группы назначено наказание в виде 20 и 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Остальным четверым злоумышленникам назначено наказание в виде 17, 18 и 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.







В зависимости от роли каждого из мужчин суд признал их виновными в убийстве, покушениях на убийства, в «умышленном повреждении чужого имущества» и «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».





Как следует из материалов уголовного дела, один из эпизодов произошёл в ночь на 27 декабря 2016 года в Искитиме: тогда шестеро вооружённых мужчин попытались убить водителя и пассажира «Мерседеса» во дворе многоэтажки.







Как пояснили в Следственном комитете, осуждённые сделали это из мести за то, что водитель дал показания по уголовному делу против родственника одного из них. Сначала один из осуждённых несколько раз выстрелил по машине из ружья, из-за чего «Мерседес» столкнулся с другим авто. После этого водитель и его пассажир выбежали из салона, и преступник начал стрелять уже по ним. Пассажиру удалось убежать, а водитель уйти не смог: преследователи добили его ножом. Пострадавший умер на месте.







Кроме того, во время расследования этого дела полицейские выяснили, что преступная группа причастна ещё к нескольким преступлениям. Одно из них произошло в начале декабря 2016 года в Прокопьевске Кемеровской области: двое осуждённых поссорились с двумя местными жителями в кафе-баре «Пегас» и напали на них с оружием и ножами. Потерпевших спасли другие посетители бара, которые вмешались в потасовку и перекрыли выход, чтобы раненые могли убежать. Также полицейским стало известно, что в октябре 2017 года главарь преступной группы вступил в половую связь с несовершеннолетней девочкой из Искитима, рассказали в СУ СКР.







Приговор в законную силу ещё не вступил.







Ранее Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил одного из этих мужчин к 400 часам обязательных работ за то, что он разорвал компрометирующий его лист из уголовного дела.

