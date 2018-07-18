Двое мужчин и ребёнок пропали после купания в Оби: их ищут водолазы
Новосибирские спасатели вторые сутки ищут двух взрослых человек и ребёнка, пропавших в Оби, — для поисков людей привлекли водолазов.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, водолазные работы ведутся рядом с садовыми обществами «Транспортник» в Новосибирском районе области и «Майское» в Первомайском районе Новосибирска.
«Несчастные случаи произошли в местах, запрещенных для купания. На акватории в Новосибирском районе ведут поиски мужчины, который вошел в воду и не вернулся на берег, а в Первомайском районе на реке пропали одновременно два человека: мужчина с ребенком», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
На прошлой неделе в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей спасли местные жители.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова