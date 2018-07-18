Не влезай — убьёт: у фонтана в центре Новосибирска появилась пугающая табличка

У фонтана в сквере на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска повесили объявление — горожан предупредили, что фонтан бьётся током.


Согласно объявлению, находиться у фонтана небезопасно
Согласно объявлению, находиться у фонтана небезопасно


Как рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, сообщение об электрических разрядах, полученных у фонтана, поступали от новосибирцев 11 и 12 июля.


«Во-первых, фонтан не бьётся током. Были проявления, вроде как покалывания, схожие с электрическими, у детей и у взрослых, которые играли у фонтана 11 и 12 числа. Я читал эти письма и общался с людьми, которые их написали. Это реальные личности. Я уже говорил, что фонтан не бьётся током. По крайней мере электрическое хозяйство фонтана, по мнению специалистов "Горфонтана", которые проводили замеры заземления, у нас заземление с высокой степенью вероятности не причастно к этому», — объяснил он.


По словам Науменко, причин, из-за которых у фонтана ощущаются электрические разряды, может быть несколько.


«Это не деревня и не пустыня и рядом ничего нет <...>, рядом электрические поля. Электрическое хозяйство фонтана к этому отношения не имеет, по моему мнению и мнению специалистов, которые проводили замеры. Но <…> рядом кабеля связи, спецсвязи, телефонные кабеля. Это, вероятнее всего, малоточка, не 220 вольт. Может быть, он бьёт, может быть. Мы эксплуатационники, своё дело проверили. <…> Есть сигнал — надо проверять. <…> Рядом метро, там мощнейшие токи. Будем проверять. Понятия не имею, когда закончатся проверки», — добавил Валерий Науменко.


У фонтана в сквере на Орджоникидзе часто проходят митинги. Так, в начале июля несколько новосибирцев вышли на пикет в центре города, чтобы выразить свой протест против установки турникетов в троллейбусах и трамваях. А сегодня вечером здесь планируется очередной митинг против повышения пенсионного возраста. 

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