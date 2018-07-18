Мужчины старше 30 лет обогнали молодёжь по заболеваемости ВИЧ

Новосибирская область остаётся в списке лидеров по ВИЧ
Новосибирская область остаётся в списке лидеров по ВИЧ

Роспотребнадзор опубликовал подробную статистику по ВИЧ-инфекции в России — Новосибирская область входит в топ самых поражённых регионов. По информации врачей, в последние годы ВИЧ стали чаще выявлять у взрослых.


Специалисты федерального Роспотребнадзора констатировали, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ очень напряжённая по всей России — по данным на конец 2017 года, в стране зарегистрированы около 1 миллиона больных.


Новосибирская область по-прежнему входит в список самых поражённых регионов — за последние пять лет заболеваемость выросла на 27%. Сейчас в области официально зарегистрированы 34 тысячи ВИЧ-инфицированных.


«Мужчины в возрастной группе 30–44 года являются наиболее поражённым контингентом — 3,3% мужчин этого возраста живут с диагнозом ВИЧ-инфекции. 


Среди населения в возрасте 15–49 лет 1,2 % были инфицированы ВИЧ», — сообщается в докладе.


По информации Роспотребнадзора, в 2017 году новые случаи заболевания чаще выявляли у взрослых людей (30–50 лет), а доля молодёжи в возрасте 20–30 лет сократилась.


Больше половины случаев заражения — это гетеросексуальный контакт, тогда как доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 43%. 


Также в последние годы растёт количество заражённых при гомосексуальных контактах, рассказали эксперты ведомства.


«Несмотря на серьёзные усилия по предоставлению лечения нуждающимся, растёт число смертей среди инфицированных ВИЧ. Умерли к концу 2017 года 22,7% больных от числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ, при этом существенно выросла доля больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции», — признали в Роспотребнадзоре.


Ранее новосибирские врачи рассказали, что показатель смертности в регионе превышает общероссийский показатель в 2,5 раза. За год в Новосибирской области умерли 900 человек, причём у большинства были сопутствующие заболевания, как правило, туберкулёз. В память о погибших недавно на набережной Оби прошла акция — активисты принесли с собой манекены-«трупы» и красные шары.

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