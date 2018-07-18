Теперь 4 полосы: дорожники разрешили ездить до Северного объезда по новому асфальту

Водителей просят быть внимательней на новой дороге — смотреть на знаки и разметку, которые сейчас временные
Водителей просят быть внимательней на новой дороге — смотреть на знаки и разметку, которые сейчас временные

Вечером 17 июля под Новосибирском открыли движение по двум реконструированным полосам дороги от улицы Краузе до Северного объезда: теперь для машин работают 4 полосы.


В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области попросили водителей быть внимательными во время движения — дорога готова ещё не полностью.


«Пока там официальное открытие движения не состоялось, сейчас рабочее движение открыто. Официальное запланировано на октябрь», — пояснили в пресс-службе ТУАД. К октябрю здесь появятся постоянные разметка и дорожные знаки.


Реконструкция участка в 1,62 км началась в 2017 году. Тогда дорожники начали строить дополнительные полосы рядом с двухполосной дорогой, чтобы расширить её до 4 полос. В мае движение открыли по новому участку, а две старые полосы закрыли на реконструкцию.


Новая дорога соединяет улицу Краузе в Новосибирске  и Северный объезд
Новая дорога соединяет улицу Краузе в Новосибирске  и Северный объезд


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