Теперь 4 полосы: дорожники разрешили ездить до Северного объезда по новому асфальту
Вечером 17 июля под Новосибирском открыли движение по двум реконструированным полосам дороги от улицы Краузе до Северного объезда: теперь для машин работают 4 полосы.
В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области попросили водителей быть внимательными во время движения — дорога готова ещё не полностью.
«Пока там официальное открытие движения не состоялось, сейчас рабочее движение открыто. Официальное запланировано на октябрь», — пояснили в пресс-службе ТУАД. К октябрю здесь появятся постоянные разметка и дорожные знаки.
Реконструкция участка в 1,62 км началась в 2017 году. Тогда дорожники начали строить дополнительные полосы рядом с двухполосной дорогой, чтобы расширить её до 4 полос. В мае движение открыли по новому участку, а две старые полосы закрыли на реконструкцию.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Территориальным управлением автомобильных дорог НСО
Фрагмент справочника 2ГИС