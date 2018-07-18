Сибиряк на резиновой лодке резко дал газу и перевернулся посреди Оби

Спасатели вытащили рыбака из воды и доставили на берег

Вчера, 17 июля, новосибирские спасатели вытащили из Оби рыбака, который перевернулся на лодке недалеко от речного вокзала.







По информации спасателей, инцидент произошёл около 16:05 в Октябрьском районе Новосибирска.





«Спасение было на реке Обь. Патрульная группа ГИМС патрулировала реку и заметила, как мужчина на резиновой лодке сильно резко дал газу и опрокинулся. Они вытащили его из воды и доставили на берег вместе с перевернувшейся лодкой», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.







На прошлой неделе в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей спасли местные жители.