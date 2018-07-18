К Новосибирску приближается холодный атмосферный фронт: температура упадёт к выходным

Ожидается, что днём в субботу температура упадёт до 19 градусов
Ожидается, что днём в субботу температура упадёт до 19 градусов

Синоптики дали предварительный прогноз на ближайшие три дня — к выходным в Новосибирске похолодает.


«С севера Сибири на нашу территорию снижается холодный атмосферный фронт. 20-го он будет только по северу располагаться, а 21-го подойдёт к Новосибирску, поэтому немного ослабевает фон температур», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её информации, завтра, 19 июля, ночью в Новосибирской области будет 10–15 градусов. 20 июля будет 12–17 градусов, а 21 июля — 9–14 градусов. Фон дневных температур также снижается: 


на завтра синоптики передают 25–30 градусов, на 20-е — 22–27 градусов, на 21-е — 19–24 градуса.


Кроме того, завтра ожидается без осадков, 20 июля только по северу области мы ждём небольшие дожди, грозы. 21 июля в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер будет северо-восточный с переходом на восточный, 4–9 м/с, местами порыв до 17 м/с.

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