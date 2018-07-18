На одном из перекрёстков улицы Семьи Шамшиных выключают светофоры до вечера

Светофоры на перекрёстке Орджоникидзе и Семьи Шамшиных не будут работать до 17:00
Светофоры на перекрёстке Орджоникидзе и Семьи Шамшиных не будут работать до 17:00

Сегодня, 18 июля, на семь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска.


Связано отключение с плановыми работами «Электросетей», сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


«Плановое отключение светофоров с 10:00 до 17:00», — добавили в СМЭУ


26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала гроза.

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