На одном из перекрёстков улицы Семьи Шамшиных выключают светофоры до вечера
Сегодня, 18 июля, на семь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска.
Связано отключение с плановыми работами «Электросетей», сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
«Плановое отключение светофоров с 10:00 до 17:00», — добавили в СМЭУ
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала гроза.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой