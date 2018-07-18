Новосибирцы признались, что не чувствуют уверенности в завтрашнем дне из-за работы

Каждый четвёртый опрошенный не видит стабильности в своей компании
Каждый четвёртый опрошенный не видит стабильности в своей компании

Портал по поиску работы Зарплата.ру выяснил у новосибирцев, как они живут на свою зарплату и считают ли свою работу стабильной.


В опросе приняли участие 1130 жителей Новосибирска.


«40% жителей Новосибирска считают свою работу надежной, но жалуются на маленькие зарплаты, которые не позволяют им чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 


Каждый четвертый не видит стабильности в своей компании и боится быть уволенным или обманутым. 


Треть респондентов довольны своей зарплатой и профессиональными перспективами, что позволяет им чувствовать стабильность», — рассказывают специалисты портала.


Половина опрошенных отметили, что им с трудом хватает заработной платы на месяц, приходится себя ограничивать. 12% новосибирцев периодически влезают в долги до выплаты следующей зарплаты, а 14% рассказали, что раньше им спокойно хватало денег на весь месяц, но в последнее время чувствуются трудности. Четверть респондентов не жалуются — денег до следующей получки им хватает без труда.


Треть жителей Новосибирска хотели бы откладывать деньги с зарплаты, но у них это никогда не получается. 18% опрошенных пополняют свои накопления ежемесячно, а 49% — по возможности. 2% горожан вообще не откладывают деньги и не планируют — им это не нужно.


21% респондентов признались, что периодически у них бывают мелкие долги, но они быстро их отдают. У 22% новосибирцев есть крупные задолженности, но они стабильно платят по ним, а 2% не справляются со своими долгами. Четверть горожан расплатились по всем долгам и больше не планируют в это ввязываться. А треть опрошенных уверяют, что никогда не попадают в такие ситуации.


«Наши внутренние исследования показывают, что тренд на стабильную работу с каждым годом становится все менее актуальным. Многие соискатели (особенно менеджеры продаж, руководители, IT-специалисты) готовы поменять компанию из-за отсутствия карьерного роста, интересных задач и перспектив на увеличение заработной платы. В то же время большинство разнорабочих, водителей, кассиров и бухгалтеров хотят оставаться на одном месте как можно дольше. 


Если в 2017 году 50% соискателей называли стабильность в числе основных критериев в выборе работы, то в 2018 эта цифра снизилась до 35%»,


 — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.


На прошлой неделе Зарплата.ру рассказывала о результатах другого своего исследования — оказалось, что в Новосибирске не хватает работающих людей.

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