Объявлен новый этап испытаний в трёх районах Новосибирска

Очередной этап испытаний пройдёт в зоне ТЭЦ-2 
Очередной этап испытаний пройдёт в зоне ТЭЦ-2 

С понедельника, 23 июля, горячую воду отключат в домах в Ленинском, Октябрьском и Центральном районах Новосибирска, попадающих в зону ТЭЦ-2, — испытания тепловых сетей на плотность и прочность планируются максимум до 3 августа.


«Под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе; Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б.Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская — в Октябрьском районе, а также Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина — в Центральном районе», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


Карта отключений
Карта отключений


Также энергетики сообщают, что до конца лета планируется провести ещё три этапа испытания теплосетей. 30 июля от горячей воды отключат часть Ленинского района, а 6 августа — Железнодорожный район и часть Центрального.


«Энергетики рекомендуют руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК с 23 по 29 июля усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят теплотрассы», — добавили в пресс-службе энергокомпании.


В начале прошлой недели в СГК сообщили о новом методе гидравлических испытаний в Новосибирске, который, по данным энергетиков, позволил заметно сократить срок отключений горячей воды.

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