Троллейная встала из-за аварии на Тёщином языке
Утром 18 июля в Ленинском районе Новосибирска из-за аварии собралась сложная пробка на Троллейной.
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Елена Громкова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»
Фрагмент yandex.ru/maps