Троллейная встала из-за аварии на Тёщином языке

Утром 18 июля в Ленинском районе Новосибирска из-за аварии собралась сложная пробка на Троллейной.


«Двигались по Тёщиному языку на Хилокскую, водитель "Тойоты" при перестроении совершила столкновение с "Мицубиси", большая пробка», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»
«Двигались по Тёщиному языку на Хилокскую, водитель "Тойоты" при перестроении совершила столкновение с "Мицубиси", большая пробка», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»


В ДТП попали легковая и грузовая машины
В ДТП попали легковая и грузовая машины


Авария случилась в 7:50
Авария случилась в 7:50


Около 9 часов утра пробка ещё была на Троллейной
Около 9 часов утра пробка ещё была на Троллейной


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