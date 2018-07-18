Дорожники установили бетонные трапы в затопленных переходах, прославленных венецианским карнавалом
В Оби начали устанавливать бетонные тротуары в затопленных пешеходных переходах под федеральной трассой.
«Всего вчера смонтировали 26 блоков, по три метра каждый. Монтаж ведут в двух переходах одновременно», — сообщили в пресс-службе Территориального управления автодорог НСО. Один переход расположен возле остановки «Октябрьская», а другой возле остановки «Рынок Обской». Работы в переходах выполняют специалисты Новосибирскавтодора.
В ТУАДе также пояснили, что высота трапов 25–35 сантиметров, ширина 110 сантиметров.
Подземные переходы расположены под дорогой, которая, по информации ТУАД, открылась в 2007 году без замечаний. Подтопление на 2 недели было в 2013–2014 годах. В 2015 году переходы затопило на месяц после ввода многоэтажки по улице Ломоносова. В 2016 году после паводка поднялся уровень воды из-за строительства нового жилмассива за железнодорожной линией.
В этом году в июне местные жители сняли ролик о переходах, чтобы привлечь внимание властей. Они изобразили на видео венецианский карнавал, который устроили в переходе.
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Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой ТУАДа (1–3), Мариной Воробьёвой (4)