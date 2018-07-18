Дорожники установили бетонные трапы в затопленных переходах, прославленных венецианским карнавалом

Высота трапов 25–35 сантиметров
Высота трапов 25–35 сантиметров

В Оби начали устанавливать бетонные тротуары в затопленных пешеходных переходах под федеральной трассой.


«Всего вчера смонтировали 26 блоков, по три метра каждый. Монтаж ведут в двух переходах одновременно», — сообщили в пресс-службе Территориального управления автодорог НСО. Один переход расположен возле остановки «Октябрьская», а другой возле остановки «Рынок Обской». Работы в переходах выполняют специалисты Новосибирскавтодора.


В ТУАДе также пояснили, что высота трапов 25–35 сантиметров, ширина 110 сантиметров. 


Подземные переходы расположены под дорогой, которая, по информации ТУАД, открылась в 2007 году без замечаний. Подтопление на 2 недели было в 2013–2014 годах. В 2015 году переходы затопило на месяц после ввода многоэтажки по улице Ломоносова. В 2016 году после паводка поднялся уровень воды из-за строительства нового жилмассива за железнодорожной линией.


Впервые переходы начало топить в 2013–2014 годах
Впервые переходы начало топить в 2013–2014 годах


Монтировать блоки сотрудники Новосибирскавтодора начали вчера
Монтировать блоки сотрудники Новосибирскавтодора начали вчера


В этом году в июне местные жители сняли ролик о переходах, чтобы привлечь внимание властей. Они изобразили на видео венецианский карнавал, который устроили в переходе.


Костюмированный ролик появился в середине июня
Костюмированный ролик появился в середине июня


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