Молодые сибиряки вернулись домой из армии спустя год

На смену вернувшимся солдатам отправятся новые призывники
На смену вернувшимся солдатам отправятся новые призывники

Солдаты-срочники, которые весной 2017 года были призваны в войска Центрального военного округа, вернулись домой.


«В войсках Центрального военного округа завершено увольнение в запас военнослужащих срочной службы призыва "Весна-2017". Всего до середины лета текущего года подлежит увольнению в запас около 10 тыс. военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.


Их место, отмечают в ЦВО, заняли военнослужащие весенней призывной кампании 2018 года, которая завершилась 15 июля.


Как сообщалось прежде, из Новосибирской области в этот призыв на службу отправятся 2 тысячи человек.

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