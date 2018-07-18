«Разница во времени»: в Академгородке открылась выставка сибирско-французского художника

«Приходите смотреть на французских котиков»
«Приходите смотреть на французских котиков»

Выставка художника Олега Шелудякова, родившегося и начавшего свой творческий путь в Новосибирске, а в настоящее время живущего во Франции, открылась вечером 17 июля в Доме Учёных СО РАН.


«Время принято сравнивать с рекой, с потоком, говорить о том, что оно летит, течёт, идёт или ползёт, то есть – движется! Между тем, мне всегда казалось, что время само по себе не просто неподвижно, оно вообще не подвержено каким-либо изменениям, подобно сцене, на которой меняются спектакли и декорации, но сама сцена всегда остаётся одной и той же», - говорит сам художник о названии своей выставки.



Одна из работ Олега Шелудякова
Одна из работ Олега Шелудякова



Представлены работы разных лет, на них можно видеть, «как трансформируются со временем образы, как менялся мой стиль, то есть ощутить самым буквальным образом разницу во времени», - рассказывает об экспозиции Олег Шелудяков.


«Приходите смотреть на французских котиков, русских девушек и римские башенки», - написала на своей странице «Вконтакте» побывавшая на открытии выставки художница Марианна Сабашкина.


Недавно НГС писал о выставке новосибирских фотографов в Первомайском сквере.

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