Футбол: «Сибирь» не смогла удержать победу в первом матче сезона

Во вторник, 17 июля, «Сибирь» начала новый сезон Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. В Краснодаре сибиряки сыграли с командой «Краснодар-2», которая дебютировала в ФНЛ. Уже на восьмой минуте встречи Житнев вывел «Сибирь» вперёд. Ответный гол хозяева поля забили в самом конце матча. Первая встреча нового сезона для сибиряков закончилась вничью со счётом 1:1.

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Валерий Иванов

Фото vk.com/sibirfc

