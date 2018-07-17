Футбол: «Сибирь» не смогла удержать победу в первом матче сезона
Во вторник, 17 июля, «Сибирь» начала новый сезон Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. В Краснодаре сибиряки сыграли с командой «Краснодар-2», которая дебютировала в ФНЛ. Уже на восьмой минуте встречи Житнев вывел «Сибирь» вперёд. Ответный гол хозяева поля забили в самом конце матча. Первая встреча нового сезона для сибиряков закончилась вничью со счётом 1:1.
Сегодня НГС также сообщал об одном из новосибирских баскетболистов, которого пригласили выступать за сборную России.
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Валерий Иванов
Фото vk.com/sibirfc