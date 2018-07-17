«Ладе Гранте» приделали лицо от «Лады Весты»

«АвтоВАЗ» опубликовал изображения новой Lada Granta, автомобиль получил такой же X-образный дизайн, как у «Весты».











В переднюю часть интегрированы Х-образные мотивы, ради этого инженеры переделали оптику, бампер, крылья, капот. Сзади тоже есть изменения, в то числе в Х-стиле.







Ожидается, что моторная гамма модели не изменится. «В настоящее время "Гранта" оснащается 87-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и его 16-клапанным вариантом мощностью 106 л.с. Возможен выбор механической коробки передач или 5-ступенчатого робота», — отмечает производитель.





Текущая цена на «Гранту» стартует с 409 900 рублей. Новая модель будет представлена в конце августа. Напомним, в Новосибирске автомобили «Лада» представляют два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».





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