«Ладе Гранте» приделали лицо от «Лады Весты»

«АвтоВАЗ» опубликовал изображения новой Lada Granta, автомобиль получил такой же X-образный дизайн, как у «Весты».


«Ладе Гранте» приделали лицо от «Лады Весты»


В переднюю часть интегрированы Х-образные мотивы, ради этого инженеры переделали оптику, бампер, крылья, капот. Сзади тоже есть изменения, в то числе в Х-стиле. 


Ожидается, что моторная гамма модели не изменится. «В настоящее время "Гранта" оснащается 87-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и его 16-клапанным вариантом мощностью 106 л.с. Возможен выбор механической коробки передач или 5-ступенчатого робота», — отмечает производитель.


Текущая цена на «Гранту» стартует с 409 900 рублей. Новая модель будет представлена в конце августа. Напомним, в Новосибирске автомобили «Лада» представляют два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».


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