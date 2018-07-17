ДТП на Красном проспекте: четыре автомобиля собрались «паровозиком»

В результате ДТП создалась пробка

Сегодня днём в 14:50 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на Красном проспекте возле станции метро «Гагаринская». Автомобили Honda, BMW и «Газель» стояли в пробке неподалеку от перекрёстка Красного проспекта с улицей Кропоткина. Водитель Subaru Forester, по словам аварийных комиссаров, отвлеклась и столкнулась с «Газелью», которая от удара въехала в BMW, а BMW — в «Хонду». Пострадавших в ДТП нет. В результате аварии создалась пробка от улицы Кропоткина до улицы Писарева.





Водитель Subaru Forester отвлеклась и столкнулась с «Газелью»





BMW столкнулась с «Хондой»





Сегодня НГС так же сообщал о ДТП с участием автоцистерны с пропаном.

