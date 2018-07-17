ДТП на Красном проспекте: четыре автомобиля собрались «паровозиком»
Сегодня днём в 14:50 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на Красном проспекте возле станции метро «Гагаринская». Автомобили Honda, BMW и «Газель» стояли в пробке неподалеку от перекрёстка Красного проспекта с улицей Кропоткина. Водитель Subaru Forester, по словам аварийных комиссаров, отвлеклась и столкнулась с «Газелью», которая от удара въехала в BMW, а BMW — в «Хонду». Пострадавших в ДТП нет. В результате аварии создалась пробка от улицы Кропоткина до улицы Писарева.
Сегодня НГС так же сообщал о ДТП с участием автоцистерны с пропаном.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск