Защитника БК «Новосибирск» вызвали сыграть за сборную в матчах с европейцами

Кирилл Писклов сыграет в составе сборной России в Лиге Наций
Кирилл Писклов сыграет в составе сборной России в Лиге Наций

Защитник баскетбольного клуба «Новосибирск» — 21-летний Кирилл Писклов — вызван на сборы в национальную команду.


Сообщение об этом появилось на официальном сайте БК «Новосибирск».


«В Новогорске стартует учебно-тренировочный сбор для сборных России по баскетболу 3х3 (взрослые и юниоры до 24 лет). После сборов команды примут участие в Лиге Наций ФИБА 3х3 в Праге» — сообщили в пресс-службе клуба.


Матчи третьего и четвёртого туров Лиги Наций пройдут в столице Чехии 20 и 21 июля. 


Ранее стало известно, что новосибирский профессиональный мини-футбольный клуб «Сибиряк» обзавёлся новым легионером из Бразилии — команду усилит 31-летний Рониньо, который имеет титулы чемпиона Украины, Грузии и Азербайджана.

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