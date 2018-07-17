В Новосибирске ищут подростка в чёрной футболке с цветным рисунком

Вечером 16 июля подросток ушёл на прогулку и не вернулся
Вечером 16 июля подросток ушёл на прогулку и не вернулся

Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках 15-летнего Кирилла Короткова.


Подросток ушёл из дома в Заельцовском районе Новосибирска вечером 16 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.


«Подросток пропал вчера вечером. Пошёл гулять. Пока будет только информационный поиск», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Как сообщается в ориентировке волонтёров, у пропавшего Кирилла Короткова среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. Рост пропавшего — 185 см. В день исчезновения он был одет в чёрную футболку с цветным принтом, брюки цвета хаки и тёмно-песочные кроссовки.


Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.


Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 15-летней Анастасии Терентьевой, которая пропала 29 июня. 

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